УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:41

Автопром признали самой низкорентабельной отраслью российской промышленности

УрБК, Москва, 28.07.2023. Рентабельность российской автомобильной промышленности в 2023 году снизилась на 17 п. п по сравнению с допандемийными 2018-2019 годами и достигла минус 11%. Об этом сообщается в исследовании Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

В список наиболее убыточных сфер также вошла деревообработка (минус 4,9 процента).

Слабо отрицательную или низкую положительную динамику показывают отрасли с высокой долей государственного заказа. В их числе — производство транспорта, компьютеров, электронных и оптических изделий, металлических изделий.

У сырьевых производств рентабельность осталась положительной, а в некоторых случаях показатель даже вырос.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.06.2023 Росстат отчитался о росте средней зарплаты по стране за год на 13%

УрБК, Москва, 29.06.2023. По итогам апреля 2023 года среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в ...

28.06.2021 Оборот организаций в сфере деятельности гостиниц и предприятий общепита на Среднем Урале в январе-мае вырос почти на 40%

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2021. Оборот всех организаций в Свердловской области в январе-мае 2021 года вырос на 26,8% по ...

16.04.2019 В I квартале добыча полезных ископаемых в Свердловской области снизилась на 13,5%

В Свердловской области в I квартале 2019 года добыча полезных ископаемых по сравнению с аналогичным периодом прошлого ...

16.04.2019 В I квартале добыча полезных ископаемых в Свердловской области снизилась на 13,5%

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2019. В Свердловской области в I квартале 2019 года добыча полезных ископаемых по сравнению с ...

13.11.2017 Число банкротств в строительной отрасли в 2017 году достигло исторического максимума

УрБК, Москва, 13.11.2017. Количество банкротств в строительной отрасли к сентябрю 2017 года достигло исторического ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев30.06.2023«Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга30.06.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков обсудили направления сотрудничества региона и республики13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди30.06.2023В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время полетов на аэродроме «Логиново»
Архив новостей
Июль 2023 (675)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18