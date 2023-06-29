Автопром признали самой низкорентабельной отраслью российской промышленности

УрБК, Москва, 29.06.2023. По итогам апреля 2023 года среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в ...

Росстат отчитался о росте средней зарплаты по стране за год на 13%

Оборот организаций в сфере деятельности гостиниц и предприятий общепита на Среднем Урале в январе-мае вырос почти на 40%

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2021. Оборот всех организаций в Свердловской области в январе-мае 2021 года вырос на 26,8% по ...