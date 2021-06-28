Автопром признали самой низкорентабельной отраслью российской промышленности

УрБК, Москва, 28.07.2023. Рентабельность российской автомобильной промышленности в 2023 году снизилась на 17 п. п по ...28.06.2021 Оборот организаций в сфере деятельности гостиниц и предприятий общепита на Среднем Урале в январе-мае вырос почти на 40%
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2021. Оборот всех организаций в Свердловской области в январе-мае 2021 года вырос на 26,8% по ...16.04.2019 В I квартале добыча полезных ископаемых в Свердловской области снизилась на 13,5%
В Свердловской области в I квартале 2019 года добыча полезных ископаемых по сравнению с аналогичным периодом прошлого ...16.04.2019 В I квартале добыча полезных ископаемых в Свердловской области снизилась на 13,5%
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2019. В Свердловской области в I квартале 2019 года добыча полезных ископаемых по сравнению с ...13.11.2017 Число банкротств в строительной отрасли в 2017 году достигло исторического максимума
УрБК, Москва, 13.11.2017. Количество банкротств в строительной отрасли к сентябрю 2017 года достигло исторического ...