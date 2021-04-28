Россиянам предоставят возможность сохранить ипотечное жилье при банкротстве

УрБК, Москва, 28.04.2021. Конституционный суд (КС) разрешил в некоторых случаях забирать у должников единственное ...

Конституционный суд разрешил в некоторых случаях забирать у должников единственное жилье

Россиянам с сентября могут предоставить возможность подать заявление о банкротстве через «Госуслуги»

Закон о банкротстве физлиц может быть принят после объединения ВС РФ и ВАС РФ

УрБК, Москва, 29.10.2013. Госдума может принять законопроект о банкротстве физических лиц после завершения процесса ...