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Россиянам предоставят возможность сохранить ипотечное жилье при банкротстве

УрБК, Москва, 28.07.2023. Правительство РФ поддержало законопроект, который позволит обладателям ипотечных кредитов сохранить единственное жилье при банкротстве. Для этого должник должен будет подписать с банком мировое соглашение или подготовить план реструктуризации долга. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на официальный отзыв кабмина к документу.

Среди замечаний правительства — необходимость проработки условий заключения подобных соглашений и условий для погашения долга. Издание отмечает, что в 2022 году по решению судов банкротами стали 278 тыс. человек. Примерно 10% из них — ипотечные заемщики.
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