Россиянам предоставят возможность сохранить ипотечное жилье при банкротстве

УрБК, Москва, 28.04.2021. Конституционный суд (КС) разрешил в некоторых случаях забирать у должников единственное ...16.04.2021 Россиянам с сентября могут предоставить возможность подать заявление о банкротстве через «Госуслуги»
УрБК, Москва, 16.04.2021. Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, который подразумевает предоставление россиянам ...29.10.2013 Закон о банкротстве физлиц может быть принят после объединения ВС РФ и ВАС РФ
УрБК, Москва, 29.10.2013. Госдума может принять законопроект о банкротстве физических лиц после завершения процесса ...13.04.2011 Проект закона о банкротстве физических лиц направлен на антикоррупционную экспертизу
УрБК, Москва, 13.04.2011. Министерство экономического развития РФ вновь опубликовало проект закона «О реабилитационных ...15.04.2009 Стандарты реструктуризации ипотечных кредитов будут смягчены
УрБК, Москва, 15.04.2009. Совет Агентства по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (АРИЖК) принял решение о ...