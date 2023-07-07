Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 108,7 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. По состоянию на 24 июля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 108 тыс. 714 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю этот показатель вырос на 0,3%, за месяц — на 0,6%.