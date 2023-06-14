Просроченная задолженность по ипотеке в Свердловской области составляет 1,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. По состоянию на 1 июня 2023 года просроченная задолженность по ипотечным кредитам в ...14.06.2023 Просроченная задолженность по кредитам в Свердловской области достигла 31,9 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. На 1 мая 2023 года общая задолженность по кредитам, предоставленным физическим ...08.07.2021 Просроченная задолженность по кредитам в Свердловской области достигла 28,7 млрд рублей
На 1 июня 2021 года общая задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам — резидентам в Свердловской ...08.07.2021 Просроченная задолженность по кредитам в Свердловской области достигла 28,7 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2021. На 1 июня 2021 года общая задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам — ...07.02.2018 Задолженность по ипотечным кредитам в РФ году выросла на 15,5%
В 2017 году российские банки выдали ипотечных кредитов на общую сумму 2 трлн руб., что на 37% выше уровня предыдущего ...