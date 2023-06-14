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Вчера, 12:02

Просроченная задолженность по ипотеке в Свердловской области составляет 1,7 млрд рублей

По состоянию на 1 июня 2023 года просроченная задолженность по ипотечным кредитам в Свердловской области достигла 1,7 млрд руб. Это на 8,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Средневзвешенная процентная ставка по подобным займам составляет 8,37%, сообщает региональное министерство экономики и территориального развития.

За январь-май текущего года было выдано 25,3 тыс. ипотечных кредитов на 78 млрд руб. По объему это на 54,5% больше, чем годом ранее.
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