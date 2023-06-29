На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление до +30 градусов

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление до +30 градусов. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). Днем 27-29 июля ожидается температура воздуха от +23 до +30 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до +10 градусов. Помимо этого, 27 и 28 июля местами на территории региона пройдут кратковременные дожди.

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