На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление до +30 градусов

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление до +32 градусов. Об этом ...26.06.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление до +24 градусов. Об этом ...23.06.2023 На Среднем Урале в ближайшие выходные ожидаются дожди и похолодание
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. В Свердловской области в ближайшие выходные ожидается похолодание до +5 градусов. Об ...21.06.2023 На Среднем Урале в пятницу ожидается потепление
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Свердловской области ожидается потепление к концу рабочей недели. Об этом сообщается ...06.03.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на ...