На Среднем Урале уменьшились темпы снижения цен на стройматериалы

УрБК, Челябинск, 17.08.2022. Годовая инфляция в Челябинской области в июле 2022 года замедлилась до 12,9% (в июне — ...21.09.2021 На Южном Урале годовая инфляция в августе снизилась до 5,3%
УрБК, Челябинск, 21.09.2021. В Челябинской области годовая инфляция в августе текущего года снизилась до 5,3% после ...23.08.2019 В УрФО годовая инфляция в сегменте непродовольственных товаров выросла до 2,9%
В УрФО в сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция выросла до 2,9% с 2,8%. Об этом сообщает пресс-служба ...30.07.2018 В июне 2018 года уровень инфляции в Свердловской области составил 1,9%
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2018. В июне 2018 года уровень инфляции в годовом выражении в Свердловской области составил ...05.07.2011 Инфляция в России в июне составила 0,2%
УрБК, Москва, 05.07.2011. В июне 2011 года инфляция в России составила 0,2%, за период с начала года — 5%, сообщает ...