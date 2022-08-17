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На Среднем Урале уменьшились темпы снижения цен на стройматериалы

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. Годовая инфляции в Свердловской области в июне составила 3,2%. Это ниже, чем в целом по стране (3,3%), но превышает показатель по Уральскому федеральному округу (2%).

Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России, продовольственные товары в июне в целом оставались дешевле, чем год назад. При этом темпы снижения цен замедлились. Одной из причин этого является смещение сезонности в изменении цен на некоторые овощи.

Что касается непродовольственных товаров, замедлилось снижение цен на автомобильные шины. Также уменьшились темпы снижения цен на стройматериалы. Это связано с ростом объемов выдачи ипотечных кредитов на строительство индивидуальных жилых домов.

Помимо этого, снизились темпы роста цен на услуги. По словам экономиста Уральского ГУ Банка России Анны Саввулиди, в июне 2022 года операторы связи и медорганизации поднимали плату за свои услуги сильнее, чем в июне текущего года. Так они компенсировали увеличившиеся затраты на закупку оборудования, комплектующих и расходных материалов в условиях санкций.
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