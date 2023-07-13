В метро Екатеринбурга появится возможность оплаты проезда с помощью QR-кода

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. К осени 2024 года на всех девяти станциях метрополитена в Екатеринбурге будут ...03.12.2019 Стоимость проезда в метро Екатеринбурга могут включить в льготный тариф «Е-карты»
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Стоимость проезда в метро Екатеринбурга могут включить в льготный тариф «Е-карты». Об ...21.03.2018 Екатеринбургский метрополитен подтвердил информацию о дате сноса телебашни
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2018. МУП «Екатеринбургский метрополитен» подтвердило информацию о дате проведения работ по ...08.12.2014 ТГ «Мотив» обеспечила мобильной связью станцию метро «Чкаловская»
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2014. Телекоммуникационная группа «Мотив» обеспечила связью станцию «Чкаловская» ...06.02.2012 Администрация Екатеринбурга готова заплатить за выполнение предпроектных работ по второй линии метро 26,16 млн. рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2012. Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на выполнение предпроектных работ по ...