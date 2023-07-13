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В метро Екатеринбурга появится возможность оплаты проезда с помощью QR-кода

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. В метро Екатеринбурга после установки новых входных турникетов будет доступна оплата проезда с помощью QR-кода. Также сохранится возможность платить банковскими картами, жетонами или с помощью проездных. Об этом говорится в документации, представленной на сайте госзакупок.

Установку новых турникетов к осени 2024 года ранее анонсировал глава города Алексей Орлов. Сначала новое оборудование появится на станции «Площадь 1905 года», а затем и на остальных станциях Екатеринбургского метрополитена. Стартовая цена закупки — 302,6 млн руб.
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