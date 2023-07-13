В метро Екатеринбурга появится возможность оплаты проезда с помощью QR-кода

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал к осени 2024 года установить современные турникеты на всех станциях метрополитена

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. К осени 2024 года на всех девяти станциях метрополитена в Екатеринбурге будут ...