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Вчера, 13:02

В Минстрое РФ заявили об отсутствии новых планов по поддержке рынка жилья

УрБК, Москва, 24.07.2023. Минстрой РФ не планирует анонсировать новые предложения по поддержке рынка жилья в связи с повышением ключевой ставки Банка России. С таким заявлением выступил глава министерства Ирек Файзуллин.

«Время у нас есть, чтобы найти эффективное решение для реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Мы по-прежнему идем к 0,8 квадратного метра жилья на человека и показателю ввода в 120 млн квадратных метров жилой недвижимости в год», — цитирует его «Прайм».

И. Файзуллин напомнил, что в прошлом году уже приходилось работать в условиях высокой ключевой ставки. Ранее введенные льготные ипотечные программы будут продолжать работать.

Напомним, что в конце прошлой недели Центробанк поднял ключевую ставку до 8,5%.
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