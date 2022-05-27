В Минстрое РФ заявили об отсутствии новых планов по поддержке рынка жилья

Решение Банка России снизить ключевую ставку не приведет к восстановлению спроса на жилье. Об этом написал начальник ...27.05.2022 УПН: Снижение ключевой ставки не приведет к восстановлению спроса на жилье
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2022. Решение Банка России снизить ключевую ставку не приведет к восстановлению спроса на ...27.07.2020 УПН: Снижение ключевой ставки поддержит оборот вторичного рынка жилья
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2020. Снижение ключевой ставки повысит доступность ипотеки для вторичного рынка жилья. Об ...22.05.2020 Глава Банка России заявила о готовности регулятора снизить ключевую ставку
УрБК, Москва, 22.05.2020. У Банка России есть возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом сообщает ...17.02.2015 Ключевую ставку ЦБ будут рассчитывать по трем параметрам
УрБК, Москва, 17.02.2015. Центробанк РФ расширил число параметров, которые учитываются при установлении ключевой ...