Россияне вложили 6 млн долл. США в финансовые пирамиды под маской экономических онлайн-игр

УрБК, Москва, 17.07.2023. За январь-июнь 2023 года в России выявлены 1,1 тыс. финансовых пирамид, 850 нелегальных ...10.02.2021 ЦБ в 2020 году выявил более 200 компаний с признаками финансовых пирамид
УрБК, Москва, 10.02.2021. В 2020 году Банк России выявил более 1,5 тыс. организаций с признаками незаконной ...14.10.2016 Центробанк РФ с начала года выявил 120 финансовых пирамид
УрБК, Москва, 14.10.2016. Банк России в III квартале 2016 года выявил порядка 30 финансовых пирамид, с начала года — ...10.02.2015 ЦБ РФ констатировал увеличение активности финансовых пирамид
ЦБ РФ заявил об активизации деятельности «финансовых проектов», сформированных по принципу сетевого маркетинга. В ...10.02.2015 ЦБ РФ констатировал увеличение активности финансовых пирамид
УрБК, Москве, 10.02.2015. ЦБ РФ заявил об активизации деятельности «финансовых проектов», сформированных по принципу ...