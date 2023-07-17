Россияне вложили 6 млн долл. США в финансовые пирамиды под маской экономических онлайн-игр

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Центробанк РФ с начала года выявил 120 финансовых пирамид

УрБК, Москва, 14.10.2016. Банк России в III квартале 2016 года выявил порядка 30 финансовых пирамид, с начала года — ...

ЦБ РФ констатировал увеличение активности финансовых пирамид

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ЦБ РФ констатировал увеличение активности финансовых пирамид

УрБК, Москве, 10.02.2015. ЦБ РФ заявил об активизации деятельности «финансовых проектов», сформированных по принципу ...