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Вчера, 11:57

Россияне вложили 6 млн долл. США в финансовые пирамиды под маской экономических онлайн-игр

УрБК, Москва, 24.07.2023. Аналитики ЦБ РФ зафиксировали рост количества финансовых пирамид, которые маскируются под экономические онлайн-игры. По оценкам экспертов, за шесть месяцев текущего года россияне потеряли на таких проектах порядка 6 млн долл. США, сообщают «Известия».

Создатели подобных онлайн-сервисов привлекают пользователей обещаниями быстрого заработка на игре-симуляторе бизнеса. Как правило, игрокам обещают, что, вложив сумму от 2 тыс. руб. до 5 тыс. руб., они в короткие сроки могут заработать более значимые суммы и затем вывести их на карту.

Отмечается, что доход в подобных онлайн-проектах формируется по принципу финансовой пирамиды: за счет привлечения дополнительных игроков, которые будут делать покупки, либо роста покупок действующих игроков.

Среди проектов, функционирующих по принципу финансовой пирамиды, эксперты называют Golden Mines, Rich Birds, Plants vs Zombies Mining Farm.

В свою очередь, специалисты ЦБ РФ отмечают, что регулярно совершенствуют методы мониторинга для выявления подобных финпирамид.

«Банк России усовершенствовал систему мониторинга для выявления финансовых пирамид, которые в основном действуют в интернете. Более 98% мошеннических интернет-проектов выявляются в среднем через три-пять дней после начала их активного продвижения в соцсетях», — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
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