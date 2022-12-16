Продажи водки в России в I полугодии снизились на 16%

УрБК, Москва, 16.12.2022. В России розничные продажи водки за 11 месяцев выросли до 68,8 млн декалитров (дал). Это на ...19.10.2020 В России в сентябре снизились продажи водки и вина
УрБК, Москва, 19.10.2020. В России в сентябре снизились продажи водки и вина. Об этом свидетельствуют данные ...18.07.2019 Продажи водки в России в июне снизились на 1,9%
В России в первом полугодии 2019 года розничные продажи водки составили 34,3 млн декалитров (дал), что на 0,3% меньше, ...18.07.2019 Продажи водки в России в июне снизились на 1,9%
УрБК, Москва, 18.07.2019. В России в первом полугодии 2019 года розничные продажи водки составили 34,3 млн декалитров ...31.07.2013 Розничные продажи водки по итогам первого полугодия 2013 года упали на 9,3%
УрБК, Москва, 31.07.2013. Розничные продажи водки по итогам первого полугодия 2013 года упали на 9,3% по сравнению с ...