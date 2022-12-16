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Вчера, 10:57

Продажи водки в России в I полугодии снизились на 16%

УрБК, Москва, 24.07.2023. По итогам января-июня 2023 года в России было продано 30,2 млн декалитров (дал) водки. Это на 16,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Продажи коньяка и бренди за год сократились на 20,3%, до 3,7 млн дал.

Отметим, что неделей ранее Росалкогольрегулирование информировало о росте продаж алкоголя в стране, включая крепкие спиртные напитки.
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