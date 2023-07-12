Официальный курс доллара США снизился на 46 коп., евро — на 1,1 руб.

УрБК, Москва, 21.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 июля 2023 года. Курс долл. США снизился на 46,99 коп., до 90,38 руб., евро — на 1,17 руб., до 100,65 руб.