Официальный курс доллара США снизился на 46 коп., евро — на 1,1 руб.

УрБК, Москва, 21.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 июля 2023 года. Курс долл. ...12.07.2023 Официальный курс доллара США снизился на 98 коп., евро — на 73 коп.
УрБК, Москва, 12.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 июля 2023 года. Курс долл. ...07.07.2023 Официальный курс доллара США снизился на 88 коп., евро — на 89 коп.
УрБК, Москва, 07.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 июля 2023 года. Курс долл. США ...19.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 72 коп., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 19.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 мая 2023 года. Курс долл. США ...11.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 12 коп., евро — на 75 коп.
УрБК, Москва, 11.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 мая 2023 года. Курс долл. США ...