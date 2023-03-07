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Туроператоры не будут оплачивать НДС при продаже путевок по России

УрБК, Москва, 21.07.2023. Государственная дума приняла закон об отмене налога для туристических операторов в случае продажи путевок по России.

«Норма будет действовать до 30 июня 2027 года. Она распространится на операции, которые проводились начиная с 1 июля 2023 года. Мера должна снизить налоговую нагрузку на туроператоров, что в перспективе поможет уменьшить стоимость туров в сфере внутреннего туризма», — сказано на сайте Госдумы.

Предполагается, что данный законопроект поможет поддержать туристическую отрасль в России, и граждане станут больше путешествовать по стране.

На сегодняшний день реестр туроператоров по внутреннему и въездному туризму насчитывает более 4,2 тыс. организаций, сообщает «Прайм». Отсутствие же НДС, как отмечал ранее зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, обеспечит отрасли 4,2 млрд руб. В дальнейшем участники рынка смогут использовать эти средства для развития туристических продуктов, а также новых направлений и инфраструктуры.
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