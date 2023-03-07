Туроператоры не будут оплачивать НДС при продаже путевок по России

УрБК, Москва, 07.03.2023. Отечественные туроператоры, формирующие туры по России, включая поездки российских граждан и ...10.01.2023 В России стартовали продажи туристических путевок в Китай
УрБК, Москва, 10.01.2023. Туроператоры страны начали продавать российским туристам, имеющим китайские визы, путевки в ...12.05.2022 Новый законопроект о туризме будет внесен в правительство РФ в ближайшее время
УрБК, Москва, 12.05.2022. В правительство РФ в ближайшее время будет внесен новый законопроект о туризме. Об этом ...11.06.2009 Государственная Дума РФ приняла закон, увеличивающий размер финансового обеспечения туристических операторов, работающих в сфере выездного туризма
УрБК, Москва, 11.06.2009. Государственная Дума РФ приняла закон, увеличивающий размер финансового обеспечения ...08.05.2009 Государственная Дума РФ во втором чтении приняла законопроект «О внесении изменений в статью 17-2 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в РФ», увеличивающий размер финансового обеспечения для туроператоров
УрБК, Москва, 08.05.2009. Государственная Дума РФ во втором чтении приняла законопроект «О внесении изменений в статью ...