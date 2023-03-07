Туроператоры не будут оплачивать НДС при продаже путевок по России

УрБК, Москва, 07.03.2023. Отечественные туроператоры, формирующие туры по России, включая поездки российских граждан и ...

Туроператоры в сфере внутреннего и въездного туризма будут освобождены от уплаты НДС по поручению президента РФ

В России стартовали продажи туристических путевок в Китай

Новый законопроект о туризме будет внесен в правительство РФ в ближайшее время

УрБК, Москва, 12.05.2022. В правительство РФ в ближайшее время будет внесен новый законопроект о туризме. Об этом ...