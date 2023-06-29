Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил Карпинску и Верхотурью более 24,6 млн рублей на благоустройство парков

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального кабинета министров принял решение выделить более 24 млн 600 тыс. руб. на завершение работ по благоустройству парков и общественных пространств в городах Карпинск и Верхотурье. Средства поступят по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда».



Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, Карпинск получит порядка 18,4 млн руб., которые пойдут на окончание реконструкции парка Угольщиков и площади имени Вахрушева. Всего за 2023 год Карпинск получит на благоустройство более 30,3 млн руб. В том числе из муниципального бюджета — более 300 тыс. руб. Общая площадь облагораживания общественных пространств составит 25 тыс. кв. м. Также отмечается, что объект несколько лет подряд побеждал в онлайн-голосовании за благоустройство общественных территорий.



Кроме того, в Верхотурье для обновления общественной территории у Дома культуры направлено 8 млн руб. На эти средства благоустроят парковую зону, организуют пространство для отдыха, спорта, скейт-парка и детской игровой площадки. Также будет заменена лестница, ведущая к воде.



Планируется, что все работы по облагораживанию городских пространств будут реализованы до 1 октября 2023 года.