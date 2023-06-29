УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:21

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил Карпинску и Верхотурью более 24,6 млн рублей на благоустройство парков

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального кабинета министров принял решение выделить более 24 млн 600 тыс. руб. на завершение работ по благоустройству парков и общественных пространств в городах Карпинск и Верхотурье. Средства поступят по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, Карпинск получит порядка 18,4 млн руб., которые пойдут на окончание реконструкции парка Угольщиков и площади имени Вахрушева. Всего за 2023 год Карпинск получит на благоустройство более 30,3 млн руб. В том числе из муниципального бюджета — более 300 тыс. руб. Общая площадь облагораживания общественных пространств составит 25 тыс. кв. м. Также отмечается, что объект несколько лет подряд побеждал в онлайн-голосовании за благоустройство общественных территорий.

Кроме того, в Верхотурье для обновления общественной территории у Дома культуры направлено 8 млн руб. На эти средства благоустроят парковую зону, организуют пространство для отдыха, спорта, скейт-парка и детской игровой площадки. Также будет заменена лестница, ведущая к воде.

Планируется, что все работы по облагораживанию городских пространств будут реализованы до 1 октября 2023 года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.06.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил более 66 млн рублей на субсидирование проектов инициативного бюджетирования

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. На софинансирование проектов жителей Свердловской области, которые победили в конкурсе ...

28.04.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в пострадавших от пожаров муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в муниципалитетах, ...

19.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев проверил ход благоустройства Верхотурья

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев совершил рабочий визит в Верхотурье. ...

07.12.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил 50 млн рублей на благоустройство набережной в Талице

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил направить 50 млн руб. на ...

01.11.2022 В 2023 году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в Свердловской области будет направлено 2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. В 2023 году на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской ...

Популярные новости
23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев23.06.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил планировку линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово»30.06.2023«Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга30.06.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков обсудили направления сотрудничества региона и республики
Архив новостей
Июль 2023 (475)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18