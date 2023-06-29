Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил Карпинску и Верхотурью более 24,6 млн рублей на благоустройство парков

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. На софинансирование проектов жителей Свердловской области, которые победили в конкурсе ...28.04.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в пострадавших от пожаров муниципалитетах
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в муниципалитетах, ...19.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев проверил ход благоустройства Верхотурья
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев совершил рабочий визит в Верхотурье. ...07.12.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил 50 млн рублей на благоустройство набережной в Талице
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил направить 50 млн руб. на ...01.11.2022 В 2023 году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в Свердловской области будет направлено 2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. В 2023 году на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской ...