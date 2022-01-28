За июнь Росреестр поставил на кадастровый учет 12 многоквартирных домов в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2022. На Среднем Урале в 2021 году поставили на кадастровый учет 10,4 тыс. индивидуальных ...21.04.2021 В Свердловской области с начала года поставили на учет 1,9 тыс. индивидуальных жилых домов
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. Специалисты Управления Росреестра по Свердловской области в I квартале 2021 года ...02.02.2021 В Свердловской области в прошлом году поставили на кадастровый учет 4,9 тыс. индивидуальных жилых домов
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. Специалисты Управления Росреестра по Свердловской области в 2020 году поставили на ...13.02.2015 В 2014 году в Свердловской области на 12% выросло число ипотечных сделок
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2015. В 2014 году более 750 тыс. жителей Свердловской области получили свидетельства о ...18.07.2014 В первом полугодии в Свердловской области на кадастровый учет поставлено более 50 тыс. объектов капстроительства
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2014. В течение первой половины 2014 года в региональную Кадастровую палату поступило 357 127 ...