За июнь Росреестр поставил на кадастровый учет 12 многоквартирных домов в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. За июнь в Свердловской области на кадастровый учет было поставлено 12 многоквартирных домов. Об этом сообщает региональное Управление Росреестра.



«Постановка дома на кадастровый учет дает гражданам возможность оформить право собственности на свои квартиры, получить регистрацию по месту жительства и осуществлять другие юридические действия», — рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Ирина Семкина.



За аналогичный период на первичном рынке недвижимости общее количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве составляет 3 тыс. 019. На вторичном рынке число зарегистрированных прав собственности на жилые помещения на основании договоров купли-продажи — 12 тыс. 127. Общее число регистрационных записей об ипотеке достигло 15 тыс. 174.