Минфин РФ планирует увеличить объем госдолга страны

УрБК, Москва, 23.03.2022. На 1 марта 2022 года объем госдолга российских регионов составляет 2 трлн 474 млрд руб., ...14.10.2015 Власти Свердловской области хотят увеличить верхний предел госдолга
Власти Свердловской области ведут переговоры с Минфином России о возможном увеличении планки госдолга региона. Как ...14.10.2015 Власти Свердловской области хотят увеличить верхний предел госдолга
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2015. Власти Свердловской области ведут переговоры с Минфином России о возможном увеличении ...10.11.2014 Объем госдолга Свердловской области к 2018 году вырастет в три раза
Объем государственного долга Свердловской области к 1 января 2018 года вырастет в три раза и составит 126,4 млрд руб. ...17.10.2013 Свердловская область может увеличить объем госдолга
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2013. Объем государственного долга Свердловской области в дальнейшем может увеличиться, ...