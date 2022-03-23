Минфин РФ планирует увеличить объем госдолга страны

УрБК, Москва, 23.03.2022. На 1 марта 2022 года объем госдолга российских регионов составляет 2 трлн 474 млрд руб., ...

Власти Свердловской области ведут переговоры с Минфином России о возможном увеличении планки госдолга региона. Как ...

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2015. Власти Свердловской области ведут переговоры с Минфином России о возможном увеличении ...

Объем госдолга Свердловской области к 2018 году вырастет в три раза

Объем государственного долга Свердловской области к 1 января 2018 года вырастет в три раза и составит 126,4 млрд руб. ...