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Вчера, 15:01

Минфин РФ планирует увеличить объем госдолга страны

Минфин РФ планирует увеличить объем госдолга страны, но сохранить его в пределах 20% ВВП. С таким заявлением выступила заместитель главы министерства Ирина Окладникова, сообщает «Прайм».

Сейчас госдолг находится на уровне 22,7 трлн руб. — 14,9% ВПП по итогу 2022 года. Это в пределах безопасной границы, но в текущих экономических условиях министерство будет наращивать объем госдолга.

«У нас безопасная граница, которую мы сами для себя наметили — это 20% ВВП. Она установлена как показатель в государственной программе. Это тот предельный долг, который мы в самой пессимистичной ситуации не должны перешагнуть», — сказала И. Окладникова.
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