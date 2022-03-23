УрБК, Москва, 18.07.2023. Минфин РФ планирует увеличить объем госдолга страны, но сохранить его в пределах 20% ВВП. С ...23.03.2022 Объем госдолга российских регионов достиг 2,5 трлн рублей
УрБК, Москва, 23.03.2022. На 1 марта 2022 года объем госдолга российских регионов составляет 2 трлн 474 млрд руб., ...14.10.2015 Власти Свердловской области хотят увеличить верхний предел госдолга
Власти Свердловской области ведут переговоры с Минфином России о возможном увеличении планки госдолга региона. Как ...14.10.2015 Власти Свердловской области хотят увеличить верхний предел госдолга
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2015. Власти Свердловской области ведут переговоры с Минфином России о возможном увеличении ...17.10.2013 Свердловская область может увеличить объем госдолга
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2013. Объем государственного долга Свердловской области в дальнейшем может увеличиться, ...