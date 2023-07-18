УралБизнесКонсалтинг
Минфин готов увеличить госдолг до 25% от ВВП

УрБК, Москва, 09.09.2025. Минфин РФ готов увеличить госдолг страны до 20-25% с текущих 15%. Об этом в интервью «Радио РБК» заявил глава финансового ведомства Антон Силуанов.

Министр уточнил, что для увеличения объема госдолга есть два препятствия. Одно из них — отсутствие внешних инвесторов, готовых вложиться в экономику РФ.

«У нас финансовый рынок не такой емкий, можно сказать, как в тех странах, на которые мы любим ссылаться, у которых, может быть, долг даже превысил 100% ВВП. Мы видим, что мы сейчас ориентируемся на инвесторов в наши бумаги — исключительно внутренних инвесторов. Внешних инвесторов нет», — пояснил глава Минфина России Антон Силуанов.

Вторая проблема связана с высокой ключевой ставкой, что делает обслуживание госдолга дорогим.
