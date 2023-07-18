Минфин готов увеличить госдолг до 25% от ВВП

Материалы по теме

УрБК, Москва, 18.07.2023. Минфин РФ планирует увеличить объем госдолга страны, но сохранить его в пределах 20% ВВП. С ...

Минфин планирует в 2017 году увеличить внутренние займы в 3,5 раза

УрБК, Москва, 23.09.2016. Минфин России планирует в 2017 году увеличить внутренние займы в 3,5 раза по сравнению с ...

Антон Силуанов: Рубль к началу 2015 года начнет укрепляться

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2014. Минфин не видит рисков в продаже своих валютных остатков в настоящее время, так как в ...

Антон Силуанов: Россия может увеличить предельный объем внешних займов до 10 млрд долларов в год

УрБК, Москва, 10.10.2013. Минфин РФ рассматривает вопрос о повышении предельного объема внешних займов России с 7 млрд ...