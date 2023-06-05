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Вчера, 17:45

В Екатеринбурге по требованию прокуратуры компания «СГМ-ПОДВОДСТРОЙ» погасила долги по зарплате на сумму более 16 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В рамках проверки соблюдения требований трудового законодательства прокуратура Верх-Исетского района города Екатеринбурга выявила нарушения в деятельности АО «СГМ-ПОДВОДСТРОЙ».

Выяснилось, что у предприятия имеется долг по зарплате перед 150 сотрудниками на сумму более 16 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В результате вмешательства надзорных органов предприятие, осуществляющее деятельность по строительству инженерных коммуникаций для систем водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, погасило долг перед сотрудниками.

Кроме того, заместитель генерального директора АО «СГМ-ПОДВОДСТРОЙ» привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора, предприятие оштрафовано на 30 тыс. руб.
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