В Екатеринбурге по требованию прокуратуры компания «СГМ-ПОДВОДСТРОЙ» погасила долги по зарплате на сумму более 16 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга проверила работу ООО «ЭСК ...19.12.2022 В Свердловской области обанкротившееся предприятие погасило долги по зарплате на 5,9 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. Благодаря вмешательству прокуратуры ЗАТО город Новоуральск перед работниками ...16.11.2022 Компания «Робитэкс» из Качканара погасила долг по зарплате в 3,4 млн рублей после вмешательства прокуратуры
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2022. АО «Робитэкс» из Качканара погасило долг по зарплате в 3,4 млн руб. перед 14 ...01.04.2022 Уральская база авиалесоохраны после вмешательства прокуратуры погасила задолженность по зарплате перед 175 сотрудниками
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2022. ГБУ Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» накопило ...14.12.2021 УК «Теплокомплекс» из Каменска-Уральского накопила перед сотрудниками долги по зарплате в 2,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. Управляющая компания «Теплокомплекс» из Каменска-Уральского после вмешательства ...