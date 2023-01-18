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Вчера, 16:22

В России в 2024 году на 8% вырастут регулируемые цены на газ

УрБК, Москва, 17.07.2023. В России с 1 июля 2024 года вырастут регулируемые цены на газ. Повышение еще на 8% произойдет 1 июля 2025 года. Об этом сообщает «Прайм» на основе приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В прошлый раз цены на газ в стране поднимались 1 декабря 2022 года — на 8,5%.

В начале июня в ФАС отмечали, что изменение тарифов плановое. Дополнительные средства будут направлены на социальную газификацию в регионах и строительство новых газопроводов для потребителей.
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