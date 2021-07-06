УрБК, Москва, 17.07.2023. В России с 1 июля 2024 года вырастут регулируемые цены на газ. Повышение еще на 8% произойдет ...

В России в 2024 году на 8% вырастут регулируемые цены на газ

УрБК, Москва, 06.07.2021. В 2024 году средний размер страховой пенсии по старости достигнет 20 тыс. 388 руб. Об этом ...

В России к 2024 году средний размер страховой пенсии превысит 20 тыс. рублей

УрБК, Москва, 17.07.2020. С 1 августа в России вырастут цены на природный газ для населения. Об этом говорится в ...

Цены на природный газ для россиян с 1 августа увеличатся на 3%

С июля 2020 года в России тарифы на услуги ЖКХ в среднем вырастут на 4%

УрБК, Москва, 26.12.2019. С 1 июля 2020 года тарифы на коммунальные услуги в России в среднем вырастут на 4%. В ...