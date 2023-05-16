Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 4,7%

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на ...11.05.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 0,6%
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...20.04.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 0,8%
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...20.03.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 2,3%
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...10.03.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за неделю снизился на 1,5%
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...