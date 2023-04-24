В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Range Rover организации за налоговую задолженность на сумму более 8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. Свердловские судебные приставы арестовали автомобиль руководителя юридического лица ...21.06.2022 Судебные приставы арестовали у екатеринбуржца автомобиль Range Rover Sport за долг по кредиту в 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2022. Судебные приставы Свердловской области арестовали у жителя Екатеринбурга спортивный ...21.03.2019 В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Range Rover за долги владельца по кредитам в 600 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2019. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали у мужчины автомобиль Range Rover за долги ...27.07.2018 У жителя Екатеринбурга арестовали Range Rover за долг по алиментам в размере более 2,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2018. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Range Rover Evoque за долг владельца по ...15.03.2018 В Екатеринбурге за коммунальные долги приставы арестовали автомобиль Range Rover Vogue
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2018. Судебные приставы арестовали у жительницы Екатеринбурга автомобиль Range Rover Vogue, ...