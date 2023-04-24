В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Range Rover организации за налоговую задолженность на сумму более 8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль Range Rover, принадлежащий юридическому лицу, за долги владельца перед бюджетом. Так, компания имела неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму более 145 тыс. руб., а также задолженность по налоговым и иным обязательствам в размере свыше 8 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Свердловской области.



Финансовых средств на расчетных счетах компании было недостаточно для взыскания, поэтому было принято решение об аресте имущества юрлица. Машина была передана на ответственное хранение в специализированную организацию.