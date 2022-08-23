В Екатеринбурге предприниматели благоустроят участок набережной Верх-Исетского пруда «Территория ветра»

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В Екатеринбурге будет благоустроен участок набережной Верх-Исетского пруда «Территория ветра». Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта на международной выставке ИННОПРОМ подписали глава Екатеринбурга Алексей Орлов и директор ООО «Нео Консалтинг Групп» Даниил Неофитиди, сообщает пресс-служба горадминистрации.



«Парковые зоны и места отдыха являются сердцем любого города и играют значительную роль в жизни людей. Прошлым летом через соцсети ко мне обратились любители кайтинга с предложением превратить берег Верх-Исетского пруда в цивилизованную, комфортную зону отдыха. На прошедшем молодежном конкурсе проектов городских пространств они презентовали эскиз благоустройства локации. Заключенное сегодня соглашение станет очередным шагом на пути реализации концепции», — рассказал Алексей Орлов.



Активные екатеринбуржцы предложили превратить незадействованное пространство у водоема в масштабный комплекс спорта и отдыха горожан. Представленная еще в мае 2023 года идея предполагает обустройство на берегу пруда пирса, площадки для пляжного волейбола и воркаута, а также зоны для барбекю и детских игр.



В соответствии с соглашением, специалисты фирмы безвозмездно разработают проект благоустройства набережной и подготовят документы территориального планирования, необходимые для преображения пространства.