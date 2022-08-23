В Екатеринбурге предприниматели благоустроят участок набережной Верх-Исетского пруда «Территория ветра»

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов согласовал проект реконструкции улицы Кирова с ...03.08.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил взять на особый контроль уборку береговой части Верх-Исетского пруда
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в рамках объезда проверил береговую часть ...28.06.2021 Глава Екатеринбурга рассказал о концепции благоустройства набережной реки Исеть
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2021. В новом выпуске газеты «Вечерний Екатеринбург» глава города Алексей Орлов опубликовал ...29.09.2017 Градсовет подведет итоги конкурса концепций набережной Верх-Исетского пруда — Исети
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2017. Архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга 6 октября подведет итоги конкурса на ...19.05.2015 В Екатеринбурге на набережной городского пруда может появиться яхт-клуб
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2015. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб 19 мая в рамках объезда Верх-Исетского ...