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Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг» публикует расценки на политическую рекламу

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг» (учредитель и издатель — ООО «Урал Бизнес Консалтинг», Свидетельство о регистрации агентства ИА № ФС 77-76861 от 24 сентября 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) сообщает, что готово предоставить услуги по размещению на сайте www.urbc.ru политической рекламы для целей проведения предвыборной агитации кандидатами, избирательными объединениями, участвующими в выборах депутатов Екатеринбургской городской думы восьмого созыва.

Стоимость размещения агитационного материала размером до 2 000 знаков в разделе «Новости дня» составляет 10 000 (десять тысяч) рублей, стоимость размещения агитационного материала размером до 5 000 знаков в разделах «Статьи» составляет 40 000 (сорок тысяч) рублей.

НДС не предусмотрен.
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