Периодическое печатное издание, газета «ДОМОВОЙ СОВЕТ», СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере ...12.07.2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг» публикует расценки на политическую рекламу
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2021. Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг» (учредитель и издатель ООО ...09.07.2021 Газета «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» представила расценки на политическую рекламу
Газета «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» (учредитель — региональное отделение Социалистической политической ...30.09.2011 «Первый канал» и «Россия-1» поднимают расценки на стоимость предвыборной рекламы
В период с 5 ноября по 2 декабря стоимость рекламы на российских телеканалах повысилась. Об этом сообщает «Интерфакс». ...19.11.2009 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг» переехало в новый офис
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2009. Уважаемые читатели и партнеры! Информационно-аналитическое агентство ...