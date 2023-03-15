Российские банки обяжут в ряде случаев возвращать клиентам переведенные мошенникам деньги

Финцерт Банка России, на котором финансовые организации обмениваются данными о мошеннических операциях, начнет получать ...15.03.2023 Банк России получит доступ к данным обо всех участниках мошеннических переводов
УрБК, Москва, 15.03.2023. Финцерт Банка России, на котором финансовые организации обмениваются данными о мошеннических ...24.08.2022 ЦБ предлагает обязать банки в течение 30 дней возвращать переведенные мошенникам деньги
УрБК, Москва, 24.08.2022. Банк России выступил с инициативой обязать банки в течение 30 дней возвращать переведенные ...02.08.2019 Российские банки обяжут передавать в ЦБ сведения о своих залогах
УрБК, Москва, 02.08.2019. Все банки с 2020 года будут ежемесячно отчитываться перед ЦБ о залогах, их стоимости и обо ...25.04.2012 Банки РФ могут обязать возвращать клиентам денежные средства, украденные через банкоматы и электронные счета
УрБК, Москва, 25.04.2012. Банки обяжут возвращать клиентам деньги, украденные мошенниками через банкоматы и электронные ...