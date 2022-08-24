Российские банки обяжут в ряде случаев возвращать клиентам переведенные мошенникам деньги

УрБК, Москва, 12.07.2023. Российские банки будут обязаны возвращать клиентам деньги, которые те перевели мошенникам. Но ...24.08.2022 ЦБ предлагает обязать банки в течение 30 дней возвращать переведенные мошенникам деньги
УрБК, Москва, 24.08.2022. Банк России выступил с инициативой обязать банки в течение 30 дней возвращать переведенные ...02.08.2019 Российские банки обяжут передавать в ЦБ сведения о своих залогах
УрБК, Москва, 02.08.2019. Все банки с 2020 года будут ежемесячно отчитываться перед ЦБ о залогах, их стоимости и обо ...25.04.2012 Департамент банковских карт ОАО «СКБ-банк»: как правило, несанкционированное списание средств со счета происходит из-за неаккуратного обращения с картой самого клиента
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2012. В связи с подготовленными поправками в Гражданский кодекс РФ, согласно которым все ...25.04.2012 Банки РФ могут обязать возвращать клиентам денежные средства, украденные через банкоматы и электронные счета
УрБК, Москва, 25.04.2012. Банки обяжут возвращать клиентам деньги, украденные мошенниками через банкоматы и электронные ...