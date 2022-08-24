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Сегодня, 17:55

Российские банки обяжут в ряде случаев возвращать клиентам переведенные мошенникам деньги

Российские банки будут обязаны возвращать клиентам деньги, которые те перевели мошенникам. Но это будет происходить только в тех случаях, если счет злоумышленников есть в специальной базе Банка России. Вернуть отправленное потребуется в течение 30 календарных дней. Соответствующий закон приняла Государственная дума, он вступит в силу через год после опубликования.

В Банке России отмечают, что нововведение также предусматривает двухдневный период охлаждения, во время которого финансовая организация не будет переводить деньги на подозрительный счет. Клиента же уведомят о подозрительной операции. Предполагается, что человек, находящийся под влиянием мошенников, может одуматься и отказаться от перевода.

Банки будут обязаны отключать доступ к дистанционному обслуживанию лицам, которые занимаются выводом и обналичиванием украденных денег при получении информации о противоправных действиях от МВД России. Сведения о так называемых дропперах банки сейчас получают из базы данных регулятора.
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