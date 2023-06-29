УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:23

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о долгосрочных сбережениях граждан

УрБК, Москва, 11.07.2023. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений граждан. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Нововведение позволит россиянам заключать договор долгосрочных сбережений с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Гражданин обязуется по нему платить сберегательные взносы, а фонд обеспечит выплаты, когда наступят определенные основания. Выплаты можно оформить в пользу других людей.

Сбережения можно использовать как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 — для мужчин. Деньги разрешается забрать досрочно, но без потери дохода это можно будет сделать только в особых жизненных ситуациях, таких как потеря кормильца, необходимость в дорогостоящем лечении. Также средства граждан по программе можно наследовать в полном объеме за вычетом уже выплаченного.

Закон вступит в силу 1 января 2024 года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.06.2023 Госдума одобрила законопроект о долгосрочных сбережениях граждан РФ

УрБК, Москва, 29.06.2023. Государственная дума в третьем чтении одобрила законопроект о запуске долгосрочных сбережений ...

06.12.2022 Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете

УрБК, Москва, 06.12.2022. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2023 и плановый период 2024-2025 ...

09.03.2022 Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков

УрБК, Москва, 09.03.2022. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене налога на добавленную стоимость ...

21.12.2021 Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2024 года

УрБК, Москва, 21.12.2021. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии до ...

23.11.2020 Владимир Путин подписал закон о повышении НДФЛ для лиц с доходами более 5 млн рублей

УрБК, Москва, 23.11.2020. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении ставки НДФЛ для граждан, чей доход ...

Популярные новости
19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей23.06.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил планировку линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово»19.06.2023Южный Урал занял предпоследнее место среди регионов УрФО в рейтинге по доходам населения
Архив новостей
Июль 2023 (215)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18