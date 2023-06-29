Президент РФ Владимир Путин подписал закон о долгосрочных сбережениях граждан

УрБК, Москва, 29.06.2023. Государственная дума в третьем чтении одобрила законопроект о запуске долгосрочных сбережений ...06.12.2022 Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете
УрБК, Москва, 06.12.2022. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2023 и плановый период 2024-2025 ...09.03.2022 Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков
УрБК, Москва, 09.03.2022. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене налога на добавленную стоимость ...21.12.2021 Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2024 года
УрБК, Москва, 21.12.2021. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии до ...23.11.2020 Владимир Путин подписал закон о повышении НДФЛ для лиц с доходами более 5 млн рублей
УрБК, Москва, 23.11.2020. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении ставки НДФЛ для граждан, чей доход ...