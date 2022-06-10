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Вчера, 16:03

Госдума одобрила законопроект о долгосрочных сбережениях граждан РФ

УрБК, Москва, 29.06.2023. Государственная дума в третьем чтении одобрила законопроект о запуске долгосрочных сбережений граждан РФ. Он должен вступить в силу 1 января 2024 года, сообщает «Прайм».

Для участия в программе потребуется заключить соглашение с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) на срок от 15 лет. Граждане смогут самостоятельно вносить средства на счет, чтобы создать долгосрочные сбережения. Либо это может делать работодатель.

Страховка долгосрочных сбережений составит 2,8 млн руб., что вдвое превышает страховку банковских вкладов. Пользоваться этими деньгами в качестве дополнительного дохода можно будет через 15 лет участия в программе или после достижения пенсионного возраста. В любой момент деньги можно будет вернуть, но досрочно без потери дохода снять их разрешат только в особых жизненных ситуациях. Сбережения разрешается наследовать.

При участии в программе можно получить государственное софинансирование до 36 тыс. руб. в год в течение трех лет после вступления. Размер вложений будет определяться относительно доходов.

Предполагается, что если за год сделаны взносы на сумму до 400 тыс. руб., то будет доступен вычет по НДФЛ до 52 тыс. руб.
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