Госдума одобрила законопроект о долгосрочных сбережениях граждан РФ

УрБК, Москва, 10.06.2022. Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому граждане ...16.02.2022 Минфин РФ и Банк России предложили изменения в систему единого налогового вычета для инвестиционных продуктов
УрБК, Москва, 16.02.2022. Минфин РФ и Банк России предложили правительству новую концепцию единого налогового вычета ...07.03.2019 В России могут появиться жилищные сбережения для ипотеки
УрБК, Москва, 07.03.2019. На согласование в правительство РФ направлен законопроект о стимулировании россиян к ...19.07.2018 Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста
УрБК, Москва, 19.07.2018. Госдума в первом чтении одобрила законопроект о повышении пенсионного возраста. За принятие ...24.02.2011 В 2010 году сумма платежей в рамках программы государственного софинансирования пенсионных накоплений в Свердловской области выросла на 47,2 млн. рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.02.2011. В 2010 году сумма платежей свердловчан, участвующих в программе государственного ...