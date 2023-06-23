В Екатеринбурге индивидуальный предприниматель перечислил лжесотрудникам банка 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. В Екатеринбурге местный житель 1953 года рождения, работающий слесарем на одном из ...14.06.2023 В Екатеринбурге пенсионер перевел лжеполицейским 1,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. В Екатеринбурге местный житель 1953 года рождения обратился в отдел полиции № 11 УМВД ...24.05.2023 Житель Екатеринбурга перечислил 2,6 млн рублей мошенникам для заработка на инвестициях
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. В Екатеринбурге в отдел полиции № 7 обратился местный житель 1999 года рождения с ...29.03.2023 В Екатеринбурге злоумышленники убедили слесаря взять кредит и через Pay-сервис перечислить им почти 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. В отдел полиции № 1 Кировского района обратился 59-летний слесарь с заявлением о том, ...27.03.2023 В Екатеринбурге женщина перечислила лжеcотрудникам ЦБ более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. В отдел полиции № 12 Чкаловского района Екатеринбурга обратилась местная жительница ...