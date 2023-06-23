В Екатеринбурге индивидуальный предприниматель перечислил лжесотрудникам банка 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. В Екатеринбурге индивидуальный предприниматель, местный житель 1994 года рождения, обратился с заявлением в отдел полиции № 8 Верх-Исетского района. Он сообщил, что мошенники убедили его перечислить им 1 млн 329 тыс. руб.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, потерпевшему позвонил неизвестный под видом сотрудника банка и рассказал об изменениях условий его обслуживания в финансовой организации. Затем мужчину убедили заново заключить все договоры с кредитной организацией, что он и сделал.



После этого на банковский счет предпринимателя поступили заемные средства в размере 263 тыс. руб. Затем они якобы были направлены на новый созданный лицевой счет. По аналогичной схеме заявителю несколько раз приходили уведомления с sms-кодами, которые гражданин передавал звонившему. Общая сумма ущерба составила 349 тыс. руб. личных средств и 980 тыс. руб. — кредитных.



В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Также предпринимается комплекс оперативно-розыскных мероприятий для раскрытия данного преступления.