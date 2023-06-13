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Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-мае вырос на 1,1%

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-мае 2023 года составил 2 трлн 135,3 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) этот показатель вырос на 1,1%.
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