Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-мае вырос на 1,1%

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-мае 2023 года составил 2 трлн 135,3 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) этот показатель вырос на 1,1%.