За 2023 год в Свердловской области будут капитально отремонтированы 23 школы и 28 объектов здравоохранения

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В течение 2023 года в Свердловской области будут капитально отремонтированы 23 школы и 28 объектов здравоохранения. Об рассказал во время заседания правительства региона губернатор Евгений Куйвашев. Он также поручил организовать своевременное проведение этих работ и уделить особое внимание эффективному использованию средств федерального бюджета для этих целей. Контроль работ и использования средств должны вестись в особом порядке, сообщает департамент информационной политик Среднего Урала.



Добавим, что по федеральной программе модернизации системы общего образования к 2026 году должна пройти реконструкция 170 зданий школ Свердловской области. На текущий год на эти цели выделен 1 млрд руб. из федерального бюджета и 429 млн руб. — из областного. Большая часть работ пройдет в летние каникулы. Уточним, что деньги пойдут также на оснащение школ и повышение квалификации педагогов.



На ремонт медицинских учреждений в 2023 году выделят 360 млн руб. Из них 273 млн руб. — из федерального бюджета.