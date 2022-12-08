За 2023 год в Свердловской области будут капитально отремонтированы 23 школы и 28 объектов здравоохранения

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании правительства региона ...09.02.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил проиндексировать зарплаты бюджетникам
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. С 1 октября 2023 года зарплаты сотрудников государственных бюджетных, автономных и ...29.05.2023 Свердловская область до 2025 года получит средства на строительство восьми медицинских объектов
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. Свердловская область получит средства на строительство восьми медицинских объектов в ...22.07.2022 Свердловская область получила из федерального бюджета более 2 млрд рублей на строительство новых школ
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Свердловская область получила дополнительную субсидию из федерального бюджета в размере ...19.04.2013 В 2013 году объем финансирования областной сферы образования из федерального бюджета снижен на 550 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2013. В 2013 году Свердловская область получит из федерального бюджета 865 млн руб. на ...