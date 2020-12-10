Дефицит бюджета РФ в I квартале превысил 2,4 трлн рублей

УрБК, Москва, 10.12.2020. Дефицит бюджета России в январе-ноябре 2020 года составил 2 трлн 512 млрд руб. Об этом ...01.12.2016 Дефицит консолидированного бюджета РФ увеличился на 37,6%
Дефицит консолидированного бюджета Российской Федерации в январе-октябре 2016 года вырос на 37,6% и составил 811,8 млрд ...13.09.2016 С начала года дефицит бюджета РФ достиг 2,9% ВВП
По итогам восьми месяцев 2016 года дефицит федерального бюджета РФ достиг 1 трлн 518,52 млрд руб., или 2,9% ВВП. Об ...13.09.2016 С начала года дефицит бюджета РФ достиг 2,9% ВВП
УрБК, Москва, 13.09.2016. По итогам восьми месяцев 2016 года дефицит федерального бюджета РФ достиг 1 трлн 518,52 млрд ...16.08.2016 К августу дефицит бюджета России превысил 1,5 трлн рублей
С начала года дефицит федерального бюджета РФ достиг 3,3% ВВП, или 1 трлн 521 млрд руб., сообщает Минфин. Расходы ...