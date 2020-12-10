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Дефицит бюджета РФ в I квартале превысил 2,4 трлн рублей

УрБК, Москва, 05.07.2023. Дефицит бюджета России по итогам I квартала 2023 года составил 2 трлн 402 млд руб. Об этом говорится в докладе Счетной палаты.

«Общий объем доходов федерального бюджета составил 5 трлн 678,2 млрд руб., или 21,7% прогнозируемого общего объема доходов, из них нефтегазовые доходы — 1 трлн 634,9 млрд руб., или 18,3%, ненефтегазовые доходы — 4 трлн 043,3 млрд руб., или 23,5%», — говорится в докладе.

При этом расходы госбюджета составили 8,08 трлн руб. Госдолг по итогам I квартала достиг 23 трлн 725 млрд руб.
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