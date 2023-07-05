Нефтегазовые доходы России за второй квартал 2025 года сократились более чем на 1 трлн рублей

УрБК, Москва, 19.09.2025. За II квартал 2025 года нефтегазовые доходы, поступающие в бюджет России, снизились на 1,05 трлн руб. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 4,33 трлн руб. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета



Ненефтегазовые доходы увеличились на 940,2 млрд руб., до 12 трлн 193 млрд руб. Общие доходы страны превысили 16 трлн руб.



Расходы государственной казны за отчетный период составили 21,3 трлн руб., что выше того же периода 2024 на 2,2%. Бюджет исполнен с дефицитом в объеме 4,7 трлн руб.



Государственный долг составил 30,5 трлн руб., расходы на его обслуживание — 1,6 трлн руб, их доля в общем объеме расходов достигла 7,4% и увеличилась по сравнению с 2024 годом на 1,4 п.п.



В первом полугодии 2025 года сохранились внешнеторговые ограничения и высокое санкционное давление, говорится в отчете.