Количество кинозалов в России в I квартале увеличилось на 2%

УрБК, Москва, 10.05.2023. По итогам I квартала 2023 года въездной турпоток в Россию составил 67,7 тыс. визитов с ...05.04.2023 Число вакансий в промышленной сфере в России за квартал выросло на 22%
УрБК, Москва, 05.04.2023. По итогам I квартала 2023 года российские работодатели-промышленники опубликовали на hh.ru ...22.05.2020 Минэкономразвития: По итогам II квартала ВВП России может сократиться на 9,5%
УрБК, Москва, 22.05.2020. Минэкономразвития ожидает сокращения ВВП России по итогам II квартала 2020 года на 9,5% в ...28.07.2016 К концу II квартала россияне просрочили платежи по 13,71 млн кредитов
УрБК, Москва, 28.07.2016. По данным Объединенного кредитного бюро, количество просроченных кредитов по итогам II ...15.05.2014 В I квартале число убыточных кредитных организаций выросло в два раза
УрБК, Москва, 15.05.2014. Количество убыточных кредитных организаций в РФ в I квартале 2014 года увеличилось в два ...