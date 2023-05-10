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Количество кинозалов в России в I квартале увеличилось на 2%

УрБК, Москва, 04.07.2023. По итогам I квартала 2023 года количество кинозалов в России увеличилось на 2%. Об этом заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в ходе форума «Российская креативная неделя», который проходит в Москве.

«По итогам первого квартала на 2% у нас кинозалов стало больше», — цитирует его слова «Прайм».

С. Новиков также добавил, что размер выручки кинотеатров за этот период приблизился к допандемийным показателям.
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