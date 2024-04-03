В Екатеринбурге стартовал фестиваль творческой молодежи «Уральская креативная неделя»

УрБК, Екатеринбург,17.10.2024. В Екатеринбурге стартовал фестиваль творческой молодежи «Уральская креативная неделя». Активисты молодежных организаций и сообществ, а также представители креативных индустрий Среднего Урала встретились 17 октября на площадке креативного кластера «Домна».



Заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области — директор департамента молодежной политики Денис Протасов сообщил, что благодаря поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, на Урале проводятся уникальные мероприятия креативной сферы. На них молодые люди могут заявить о себе.



«Задача этой недели — понять, кто же мы есть на самом деле и выразить это в референсах, буквах и картинках», — сказал Д. Протасов.



Он также рассказал, что в первый день фестиваля пройдет серия лекций, где спикеры поделятся своими профессиональными лайфхаками. На второй день, 18 октября, в онлайн-формате в группе мероприятия «ВКонтакте» состоится лекция руководителя креативного кластера в Черноисточинске Елены Кирилюк «Уральский говор как важный элемент айдентики места».



Она расскажет о том, как использование местных выражений и слов в названиях, рекламе и коммуникациях может сделать бренд более узнаваемым и запоминающимся. А руководитель фестиваля «Стенограффия» Анна Клец выступит с лекцией «Время приключений: креативные герои» и расскажет о перспективах в креативной индустрии.



Далее, с 19 по 23 октября молодые дизайнеры будут работать с предложениями, поступившими в рамках «Марафона идей», и создавать варианты визуальной концепции бренда «Молодежь Свердловской области». Главным итогом мероприятия станет представление дизайн-проектов на площадке мультимедийного исторического парка «Россия — Моя история». Лучший проект составит основу брендбука «Молодежь Свердловской области», а автор идеи получит в качестве приза ноутбук.



Добавим, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, по инициативе которого в августе текущего года в Екатеринбурге состоялась Международная неделя моды, поставил перед креативным сообществом региона амбициозную задачу — вывести Свердловскую область в число креативных лидеров страны.