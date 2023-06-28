Доходы бюджета Свердловской области в текущем году выросли на 28 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. Бюджетный комитет Законодательного собрания Свердловской области одобрил законопроект ...08.12.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил увеличение областного бюджета на 5,8 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании правительства региона ...15.06.2012 Бюджет ЯНАО на 2012 год стал дефицитным
УрБК, ЯНАО, 15.06.2012. Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа внесли изменения в бюджет ...14.12.2011 Дефицит бюджета ЯНАО на 2011 год увеличен до 11,3% от расходов
УрБК, Салехард, 14.12.2011. Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа внесли изменения в ...22.11.2010 Дефицит бюджета Свердловской области на 2010 год сократится до 4,8 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2010. Депутаты свердловской Областной Думы внесли корректировки в бюджет 2010 года. Так, ...