Доходы бюджета Свердловской области в текущем году выросли на 28 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. Депутаты свердловского Заксобрания утвердили изменения в региональный бюджет текущего года, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Общие доходы бюджета увеличились на 28,2 млрд руб., до 382,6 млрд руб. В результате Свердловская область получила возможность увеличить бюджетные расходы на эту же сумму. В частности, расходы на повышение зарплат бюджетников выросли на 10 млрд руб., на строительство дорог — на 4,3 млрд руб., на здравоохранение — на 2,2 млрд руб.



«На 1,1 млрд руб. увеличены расходы на транспорт, в том числе на повышение доступности пригородных железнодорожных перевозок предусмотрено 861 млн руб., на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга — 217,9 млн руб.», — говорится в сообщении.