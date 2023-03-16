Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил три новые площадки для КРТ

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о включении в программу ...16.03.2023 Администрация Екатеринбурга объявила новую площадку под комплексное развитие территорий
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Администрация Екатеринбурга назвала новую площадку, попавшую в программу комплексного ...14.02.2023 В Екатеринбурге опубликовали список домов для сноса на новых площадках КРТ
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. Администрация Екатеринбурга представила список домов, которые будут снесены в рамках ...23.01.2023 В администрации Екатеринбурга назвали новые участки для комплексного развития территорий
В 2023 году в проект комплексного развития территорий (КРТ) Екатеринбурга войдут участки на улице Летчиков ...23.01.2023 В администрации Екатеринбурга назвали новые участки для комплексного развития территорий
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В 2023 году в проект комплексного развития территорий (КРТ) Екатеринбурга войдут ...