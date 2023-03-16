Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил три новые площадки для КРТ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о включении в программу комплексного развития территории (КРТ) трех новых участков: на улицах Вилонова, Летчиков и Кварцевой. Ветхие дома здесь будут расселены, а на их месте появятся новостройки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В границах улиц Вилонова и Учителей под КРТ попала территория площадью 2 тыс. гектаров. Здесь находятся шесть жилых домов площадью 3 тыс. кв. м. По проекту предполагается расселить 78 жилых помещений и построить 79 тыс. кв. м. недвижимости. Здесь же находится недостроенный офисный центр «Бриг» (готовность 72%) площадью 32,5 тыс. кв. м.



На улице Летчиков стоят семь жилых домов, построенных в 1940-1950 годах. Планируется расселить 132 помещения и построить 63,5 кв. м. жилья.



На улице Кварцевой в программу КРТ вошли пять жилых домов, из которых два признаны аварийными и должны быть снесены. По проекту предполагается расселение 42 помещений, из которых 17 — в аварийных домах. На площадке будет возведено 36,5 тыс. кв. м. недвижимости.