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Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-мае сократился на 1%

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-мае 2023 года составил 544,2 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

В сопоставимых ценах этот показатель уменьшился на 1% относительно уровня аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что оборот розничной торговли в Свердловской области в мае 2023 года вырос на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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