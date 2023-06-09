Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-мае сократился на 1%

Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-мае 2023 года составил 544,2 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.



В сопоставимых ценах этот показатель уменьшился на 1% относительно уровня аналогичного периода прошлого года.



Отметим, что оборот розничной торговли в Свердловской области в мае 2023 года вырос на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.