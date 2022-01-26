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У предпринимателя из Екатеринбурга арестовали имущество за долг по таможенным платежам в размере 9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. Свердловский транспортный прокурор санкционировал арест имущества индивидуального предпринимателя из Екатеринбурга. Мужчина, занимающийся оптовой торговлей черными металлами, накопил более 9 млн руб. долга по таможенным платежам, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Были арестованы средства, находящиеся на едином лицевом счете Федеральной таможенной службы России. Если екатеринбуржец не погасит задолженность, арестованные активы могут быть направлены в доход государства.
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