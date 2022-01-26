У предпринимателя из Екатеринбурга арестовали имущество за долг по таможенным платежам в размере 9 млн рублей

УрБК, Челябинск, 26.01.2022. Челябинский транспортный прокурор постановил арестовать имущество юридического лица из ...10.01.2022 Уральская транспортная прокуратура санкционировала 18 решений об аресте имущества участников внешнеэкономической деятельности
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2022. За 2021 год Уральская транспортная прокуратура санкционировала 18 решений об аресте ...06.08.2021 У екатеринбургского производителя аппаратов ИВЛ арестовали имущество из-за долга по таможенным платежам
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2021. Свердловская транспортная прокуратура санкционировала арест имущества ООО ...18.07.2019 В Екатеринбурге у предпринимателя арестовали помещение за долги по капремонту в размере 700 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2019. В Екатеринбурге у индивидуального предпринимателя арестовали нежилое помещение площадью ...29.06.2018 В Первоуральске владелец автостоянки погасил долг по земельному налогу после ареста имущества
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2018. В Первоуральске судебные приставы в рамках совместного рейда с налоговыми инспекторами ...