Задолженность россиян перед банками превысила 30 трлн рублей

Материалы по теме

Задолженность россиян перед банками достигла 22,2 трлн рублей

УрБК, Москва, 10.08.2021. Общая задолженность россиян перед банками в июне увеличилась на 2,5%, до 22,2 трлн руб., ...

В 2018 году объем долгов россиян перед банками увеличился до 14,86 трлн рублей

УрБК, Москва, 27.02.2019. В 2018 году объем долгов граждан РФ перед банками достиг 14,86 трлн руб., согласно анализу, ...

Общая задолженность россиян перед банками с начала 2018 года выросла на 26%

С начала 2018 года в России общая задолженность граждан перед банками выросла на 26% и достигла 13,49 трлн руб. Об этом ...

Общая задолженность россиян перед банками с начала 2018 года выросла на 26%

УрБК, Москва, 03.07.2018. С начала 2018 года в России общая задолженность граждан перед банками выросла на 26% и ...

Долги россиян перед банками достигли 10,8 трлн рублей

УрБК, Москва, 28.05.2015. Задолженность физлиц перед российскими банками к маю достигла 10,8 трлн руб., уровень ...