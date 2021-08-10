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Вчера, 18:01

Задолженность россиян перед банками превысила 30 трлн рублей

УрБК, Москва, 30.06.2023. Задолженность жителей России перед банками на 1 мая 2023 года достигла 30,22 трлн руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование проекта «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «За права заемщиков».

При этом по итогам января-марта этого года задолженность россиян достигала 27,8 трлн руб., увеличившись с 26,9 трлн руб. по итогам предыдущего года. Уровень закредитованности жителей страны, в свою очередь, по сравнению с началом года вырос с 35 до 41%.

По мнению эксперта проекта «За права заемщиков» Александры Пожарской, во II квартале этого года закредитованность вырастет еще сильнее.

Отмечается, что крупные бюро кредитных историй подтвердили изданию рост совокупных долгов россиян перед банками до 28 трлн руб.
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