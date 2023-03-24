На ПНТЗ приобрели новую спецтехнику для работы газоспасателей

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...13.01.2023 ПНТЗ расширил продуктовую линейку благодаря модернизации оборудования термообработки
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...17.09.2021 ПНТЗ выполнил поставку более 3 тыс. баллонов для компании PepsiCo
УрБК, Первоуральск, 17.09.2021. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную металлургическую компанию ...30.03.2021 ПНТЗ освоил производство нового вида высокоточных труб для заказчиков из Евросоюза
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...07.05.2020 Группа ЧТПЗ выполнила заказ на поставку баллонов для аппаратов искусственной вентиляции легких
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2020. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) выполнил заказ на ...