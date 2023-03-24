На ПНТЗ приобрели новую спецтехнику для работы газоспасателей

Фото предоставлено пресс-службой АО «ПНТЗ»

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) расширил парк специальной техники для оперативности работы аварийно-спасательной службы. Новый спецавтомобиль позволит газоспасателям своевременно прибыть на место проведения аварийных работ.Как сообщает пресс-служба предприятия, автомобиль будет использоваться при проведении осмотров состояния газоопасных мест, агрегатов и коммуникаций на производственных объектах ПНТЗ. Также технику задействуют во время учебных тревог и в случае возможных нештатных ситуаций.Отмечается, что машина оснащена аппаратом искусственной вентиляции легких, контейнерами с резервными воздушными и кислородными баллонами, кронштейнами для крепления носилок и инструмента, а также герметичными шкафами с вытяжной вентиляцией для транспортировки защитных изолирующих костюмов. При необходимости в транспортном средстве можно организовывать командный пункт для оперативного руководства газоспасательными работами.