УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:43

На ПНТЗ приобрели новую спецтехнику для работы газоспасателей

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) расширил парк специальной техники для оперативности работы аварийно-спасательной службы. Новый спецавтомобиль позволит газоспасателям своевременно прибыть на место проведения аварийных работ.

Как сообщает пресс-служба предприятия, автомобиль будет использоваться при проведении осмотров состояния газоопасных мест, агрегатов и коммуникаций на производственных объектах ПНТЗ. Также технику задействуют во время учебных тревог и в случае возможных нештатных ситуаций.

На ПНТЗ приобрели новую спецтехнику для работы газоспасателей
Фото предоставлено пресс-службой АО «ПНТЗ»

Отмечается, что машина оснащена аппаратом искусственной вентиляции легких, контейнерами с резервными воздушными и кислородными баллонами, кронштейнами для крепления носилок и инструмента, а также герметичными шкафами с вытяжной вентиляцией для транспортировки защитных изолирующих костюмов. При необходимости в транспортном средстве можно организовывать командный пункт для оперативного руководства газоспасательными работами.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.03.2023 На ПНТЗ начали тестировать экзоскелеты для защиты сотрудников от высоких нагрузок

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...

13.01.2023 ПНТЗ расширил продуктовую линейку благодаря модернизации оборудования термообработки

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...

17.09.2021 ПНТЗ выполнил поставку более 3 тыс. баллонов для компании PepsiCo

УрБК, Первоуральск, 17.09.2021. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную металлургическую компанию ...

30.03.2021 ПНТЗ освоил производство нового вида высокоточных труб для заказчиков из Евросоюза

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...

07.05.2020 Группа ЧТПЗ выполнила заказ на поставку баллонов для аппаратов искусственной вентиляции легких

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2020. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) выполнил заказ на ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%01.06.2023Минстрой РФ запретил частным компаниям обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
Архив новостей
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18