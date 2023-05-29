ММК вышел в финал премии «Наш вклад 2022» и получил статус «Партнера национальных проектов»

УрБК, Магнитогорск, 30.06.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вышел в финал национальной премии «Наш вклад 2022». «За реализацию социальных программ, вносящих вклад в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов» предприятие получило сертификат с присвоением статуса «Партнера национальных проектов». Документ подписала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.



Как сообщает пресс-служба ПАО «ММК», комбинат подавал на конкурс четыре социальных и экологических проекта. Все они были связаны с реализацией целей и задач национальных проектов России и поэтому прошли в финал премии «Чистый воздух».



«Стратегическое направление природоохранной деятельности ММК, ставящее задачу минимизации нагрузки на атмосферный воздух в Магнитогорске. Воздухоохранные мероприятия включены в состав Экологической программы Группы ММК до 2030 года, Плана мероприятий по достижению квот выбросов загрязняющих веществ и Комплексного плана по сокращению выбросов Магнитогорска в рамках федеральной программы «Чистый воздух». Общий экологический эффект от участия ММК в этом проекте с 2017 по 2022 год выразился в сокращении валовых выбросов в атмосферу на 42,2 тыс. т, а также в снижении концентрации бенз(а)пирена в 2,8 раза и пыли в 1,5 раза», — говорится в сообщении предприятия.



Также в конкурсе были представлены и другие проекты ММК. Например, «Охрана материнства и детства» для социальной и материальной поддержки семей, пропаганды здорового образа жизни и консультативной помощи по вопросам планирования семьи и репродуктивного здоровья. В рамках проекта около 200 сотрудниц предприятия бесплатно наблюдаются в центре по охране здоровья беременных женщин «Материнство». Также по основному месту работы за ними сохраняется средняя заработная плата.



Также была представлена программа «Дружная семья» для оказания поддержки многодетным семьям работников Группы ММК. В 2022 году на учете в благотворительном фонде «Металлург» состояло порядка 2 тыс. многодетных семей. Затраты на реализацию программы «Дружная семья» в 2022 году составили 86,9 млн руб.



В числе заявленных был и корпоративный проект «Лидеры здоровья», стартовавший с начала прошлого года и направленный на приобщение работников Группы ММК к регулярным занятиям спортом. В рамках программы 20 спортивных активистов (лидеров здоровья) набирают группы по 10 человек и в течение полугода совершенствуют с ними спортивные навыки, бесплатно посещая спортивные объекты ММК и Магнитогорска.