«Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга

Изображение предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Компания «Атомстройкомплекс» завершает работы по созданию бетонной чаши будущего бассейна в микрорайоне Краснолесье в Екатеринбурге. Новый объект появится на стыке улиц Чкалова — Академика Вонсовского — Амундсена в рамках строительства новой очереди ЖК «Балтийский», сообщает пресс-служба девелопера.«Атомстройкомплекс» работает над развитием инфраструктуры Краснолесья: уже введены в эксплуатацию два детских сада, подготовлены проекты строительства школы на 1 тыс. 125 мест и благоустройства Юго-Западного лесопарка. В ЖК «Балтийский» на первом этаже четырехэтажного дома появятся офисные помещения и кафе, а в девятиэтажном — фитнес-центр с бассейном длиной 25 м.Развитие микрорайона проходит в тесном сотрудничестве Российской академии наук и «Атомстройкомплекса», часть квартир в новых домах ЖК «Балтийский» застройщик предоставит молодым ученым УрО РАН. За годы сотрудничества девелопер передал УрО РАН более 24 тыс. кв. м. жилья в рамках инвестиционных контрактов. В планах компании — дальнейшее комплексное развитие микрорайона с благоустройством пешеходного бульвара от ул. Вонсовского до ул. Семихатова и возведением школы в шаговой доступности.