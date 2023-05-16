УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:43

«Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Компания «Атомстройкомплекс» завершает работы по созданию бетонной чаши будущего бассейна в микрорайоне Краснолесье в Екатеринбурге. Новый объект появится на стыке улиц Чкалова — Академика Вонсовского — Амундсена в рамках строительства новой очереди ЖК «Балтийский», сообщает пресс-служба девелопера.

«Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга
Изображение предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

«Атомстройкомплекс» работает над развитием инфраструктуры Краснолесья: уже введены в эксплуатацию два детских сада, подготовлены проекты строительства школы на 1 тыс. 125 мест и благоустройства Юго-Западного лесопарка. В ЖК «Балтийский» на первом этаже четырехэтажного дома появятся офисные помещения и кафе, а в девятиэтажном — фитнес-центр с бассейном длиной 25 м.

Развитие микрорайона проходит в тесном сотрудничестве Российской академии наук и «Атомстройкомплекса», часть квартир в новых домах ЖК «Балтийский» застройщик предоставит молодым ученым УрО РАН. За годы сотрудничества девелопер передал УрО РАН более 24 тыс. кв. м. жилья в рамках инвестиционных контрактов. В планах компании — дальнейшее комплексное развитие микрорайона с благоустройством пешеходного бульвара от ул. Вонсовского до ул. Семихатова и возведением школы в шаговой доступности.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.05.2023 «Атомстройкомплекс» завершает реконструкцию усадьбы Шумкова в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Компания «Атомстройкомплекс» приступила к финальному этапу работ по реконструкции ...

21.07.2022 «Атомстройкомплекс» строит в микрорайоне Краснолесье в Екатеринбурге детский сад на 100 мест

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2022. «Атомстройкомплекс» строит в квартале ЖК «ART. Город-парк» в микрорайоне Краснолесье ...

11.02.2022 «Атомстройкомплекс» передал квартиры молодым ученым УрО РАН в новом доме в ЖК «Балтийский» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. Сегодня прошла торжественная передача новых квартир в ЖК «Балтийский» на улице ...

25.01.2022 «Атомстройкомплекс» запустил продажи квартир в новом доме ЖК «Балтийский» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2022. Компания «Атомстройкомплекс» открыла продажи квартир в новом доме ЖК «Балтийский» в ...

16.10.2020 «Атомстройкомплекс» завершает строительство школы в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2020. В рамках национального проекта «Образование» проект реконструкции здания школы № 80 в ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%01.06.2023Минстрой РФ запретил частным компаниям обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей
Архив новостей
Июнь 2023 (678)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18