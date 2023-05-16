«Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Компания «Атомстройкомплекс» приступила к финальному этапу работ по реконструкции ...21.07.2022 «Атомстройкомплекс» строит в микрорайоне Краснолесье в Екатеринбурге детский сад на 100 мест
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2022. «Атомстройкомплекс» строит в квартале ЖК «ART. Город-парк» в микрорайоне Краснолесье ...11.02.2022 «Атомстройкомплекс» передал квартиры молодым ученым УрО РАН в новом доме в ЖК «Балтийский» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. Сегодня прошла торжественная передача новых квартир в ЖК «Балтийский» на улице ...25.01.2022 «Атомстройкомплекс» запустил продажи квартир в новом доме ЖК «Балтийский» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2022. Компания «Атомстройкомплекс» открыла продажи квартир в новом доме ЖК «Балтийский» в ...16.10.2020 «Атомстройкомплекс» завершает строительство школы в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2020. В рамках национального проекта «Образование» проект реконструкции здания школы № 80 в ...