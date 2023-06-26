На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление до +32 градусов

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление до +32 градусов. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



Днем 30 июня — 2 июля ожидается температура воздуха от +23 до +32 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до +7 градусов.



Помимо этого, в ближайшие дни местами на территории региона пройдут кратковременные дожди и грозы.