УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости партнеров
Сегодня, 09:11

Особенности покупки цветов онлайн

Приобретение цветов через интернет пользуется сегодня большой популярностью среди населения, поскольку подобному шоппингу сопутствует немало достоинств. Ключевым преимуществом является доставка товаров на любой указанный адрес. Это избавляет потребителей от необходимости тратить время на поездки по городу в поисках подходящих композиций. Можно просто решить вопрос онлайн и дождаться, когда понравившийся букет привезут к покупателю или конечному получателю.

Особенности покупки цветов онлайн

Доставка цветов в Санкт-Петербурге от такой компании, как Артфлора, привлекательна несколькими моментами. Прежде всего, она осуществляется на бесплатной основе, поэтому для кошелька покупателя нет разницы: съездить за товаром самостоятельно или дождаться его в наиболее удобном для себя месте. Далее ценно то, что операция реализуется в сжатые сроки. При относительно небольшой загруженности продавца, заказчик уже через час после оформления заявки видит продукцию вживую. Преимущественно время уходит на сборку букета по образцу из свежего сырья. Также привлекательна и возможность получать цветы в любое время суток. Крупные проекты работают даже ночью, благодаря чему можно сделать сюрприз близкому человеку буквально в любой момент.

Помимо всех прелестей доставки существует немало и других приятных нюансов сотрудничества с интернет-магазинами. Так, здесь всегда представлены демократичные цены за счет не только налаженных прямых поставок сырья, но и отсутствия прилавков в их традиционном понимании. Виртуальные витрины не требуют обслуживания и денежных вложений. Более того, онлайн часто есть доступ к скидкам и акциям. Упаковка предлагается вообще на бесплатной основе, независимо от ее формата и сложности. Сразу же можно дополнить букет милыми сюрпризами в виде мягких игрушек, открыток, шаров, которые представлены в ассортименте торговой площадки. Оформление заявок доступно несколькими способами. Так, покупку можно провести непосредственно через интернет-магазин, по телефону или электронной почте.

Ассортимент интернет-магазинов

Также следует отметить широкий ассортимент цветов таких сайтов, как artflora.ru, где идет ориентир на учет большей части потребительских запросов. Предложения различаются следующими ключевыми моментами:

— вид цветов;
— форма сборки;
— количество растений;
— повод.

Диапазон цен рассчитан практически на любой бюджет. В одном месте можно подобрать что-то и в демократичном, и в премиальном сегменте.

LdtCK1u13
Вернуться в раздел » Новости Партнеров
Материалы по теме
15.02.2021 Как поздравить всех женщин в один день?

8 марта — очень важный и ответственный день. В этот день принято поздравлять всех женщин, которых в окружении у нас ...

24.04.2020 Спрос на отдельные категории товаров в интернет-магазине «МегаФона» увеличился в два раза

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2020. В интернет-магазине «МегаФона» спрос на отдельные категории товаров в условиях ...

30.01.2020 Советы, которые помогут найти и выбрать цветы

Цветы сопровождают самые яркие, счастливые и важные моменты жизни: дни рождения, свадьбы, свидания, признания в любви, ...

07.03.2017 В Екатеринбурге выросли интернет-продажи цветов при снижении среднего чека на букеты в пределах 20%

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2017. В Екатеринбурге после стагнации 2015-2016 годов на 60% увеличились интернет-продажи ...

06.03.2012 В преддверии 8 марта москвичи чаще стали запрашивать у «поисковиков» адреса доставки цветов

В преддверии 8 марта москвичи и жители области стали в 2,4 раза чаще спрашивать про доставку цветов, гласят данные ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%01.06.2023Минстрой РФ запретил частным компаниям обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей
Архив новостей
Июнь 2023 (656)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18