Курс доллара США на Московской бирже вырос до 85,5 руб., евро — до 93,73 руб.

УрБК, Москва, 08.06.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...18.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 80,35 руб., евро — до 86,96 руб.
УрБК, Москва, 18.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...15.03.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 75,55 руб., евро — до 81,11 руб.
УрБК, Москва, 15.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...01.03.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 75,25 руб., евро — до 79,99 руб.
УрБК, Москва, 01.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...17.02.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 75,16 руб., евро — до 80,05 руб.
УрБК, Москва, 17.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...