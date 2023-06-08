Курс доллара США на Московской бирже вырос до 85,5 руб., евро — до 93,73 руб.

УрБК, Москва, 28.06.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 85,5 руб., европейской — 93,73 руб. На момент закрытия торгов 27 мая курс доллара США составлял 85,06 руб., евро — 93,23 руб.

Материалы по теме

Курс доллара США на Московской бирже вырос до 82,04 руб., евро — до 87,72 руб.

УрБК, Москва, 08.06.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

Курс доллара США на Московской бирже вырос до 80,35 руб., евро — до 86,96 руб.

УрБК, Москва, 18.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

Курс доллара США на Московской бирже вырос до 75,55 руб., евро — до 81,11 руб.

УрБК, Москва, 15.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

Курс доллара США на Московской бирже вырос до 75,25 руб., евро — до 79,99 руб.

УрБК, Москва, 01.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

Курс доллара США на Московской бирже вырос до 75,16 руб., евро — до 80,05 руб.

УрБК, Москва, 17.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...