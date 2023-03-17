Курс доллара США на Московской бирже вырос до 80,35 руб., евро — до 86,96 руб.

УрБК, Москва, 18.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 80,35 руб., европейской — 86,96 руб. На момент закрытия торгов 17 мая курс доллара США составлял 79,86 руб., евро — 86,58 руб.

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