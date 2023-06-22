УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Вчера, 12:01

Инфляционные ожидания россиян снизились до 10,2%

В июне медианный показатель инфляционных ожиданий россиян на ближайший год снизился до 10,2% против 10,8% в мае. Ожидания на пять лет вперед — с 11,3% до 10,8%. Наблюдаемая гражданами годовая инфляция сократилась с 14,1% до 13,9%, сообщает Банк России.

Выросло число граждан, рассказавших о готовности тратить свободные деньги на дорогостоящие товары. Также повысились оценки благоприятности текущего момента для совершения крупных покупок, входящие в расчет индекса потребительских настроений (ИПН). Но сам ИПН снизился, хотя и остается вблизи пиковых значений первой половины 2018 года. Показатель опустился из-за ухудшения ожиданий населения относительно экономических перспектив страны и ухудшения собственного материального положения за последний год.

Также у предприятий сократились ценовые ожидания, что связано со снижением оценок будущего спроса. Динамика ценовых ожиданий была положительной в сельском хозяйстве, добывающей промышленности и строительстве. Отрицательной — в обрабатывающих производствах, торговле, секторе услуг, транспортировке и хранении. Средний темп прироста отпускных цен, ожидаемых предприятиями в ближайшие три месяца, составил 3,5% в годовом выражении.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 10:25 Инфляционные ожидания россиян снизились до 10,2%

УрБК, Москва, 27.06.2023. В июне медианный показатель инфляционных ожиданий россиян на ближайший год снизился до 10,2% ...

22.06.2023 Индикатор бизнес-климата в России вырос до 8,8 пункта

УрБК, Москва, 22.06.2023. Индикатор бизнес-климата в России вырос до 8,8 пункта против 8,4 пункта месяцем ранее. ...

30.10.2018 Банк России увязывает инфляционные ожидания россиян с ценами на бензин

В октябре 2018 года инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев снизились на 0,8 п.п., до 9,3%, говорится в ...

30.10.2018 Банк России увязывает инфляционные ожидания россиян с ценами на бензин

УрБК, Москва, 30.10.2018. В октябре 2018 года инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев снизились на 0,8 ...

30.05.2018 Банк России фиксирует рост инфляционных ожиданий россиян в мае до 8,6%

УрБК, Москва, 30.05.2018. Инфляционные ожидания населения РФ на следующие 12 месяцев в мае выросли до 8,6% с 7,8% в ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%01.06.2023Минстрой РФ запретил частным компаниям обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей
Архив новостей
Июнь 2023 (612)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18