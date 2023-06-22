Инфляционные ожидания россиян снизились до 10,2%

В июне медианный показатель инфляционных ожиданий россиян на ближайший год снизился до 10,2% против 10,8% в мае. Ожидания на пять лет вперед — с 11,3% до 10,8%. Наблюдаемая гражданами годовая инфляция сократилась с 14,1% до 13,9%, сообщает Банк России.
Выросло число граждан, рассказавших о готовности тратить свободные деньги на дорогостоящие товары. Также повысились оценки благоприятности текущего момента для совершения крупных покупок, входящие в расчет индекса потребительских настроений (ИПН). Но сам ИПН снизился, хотя и остается вблизи пиковых значений первой половины 2018 года. Показатель опустился из-за ухудшения ожиданий населения относительно экономических перспектив страны и ухудшения собственного материального положения за последний год.
Также у предприятий сократились ценовые ожидания, что связано со снижением оценок будущего спроса. Динамика ценовых ожиданий была положительной в сельском хозяйстве, добывающей промышленности и строительстве. Отрицательной — в обрабатывающих производствах, торговле, секторе услуг, транспортировке и хранении. Средний темп прироста отпускных цен, ожидаемых предприятиями в ближайшие три месяца, составил 3,5% в годовом выражении.
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